Comidas de O Urso são reais? Chefs entregam truques dos bastidores da série

Com experiência impressionante em restaurantes fine dining, eles conheceram-se no GT Fish & Oyster e mais tarde contribuíram para o sucesso do Oriole, restaurante que conquistou duas estrelas Michelin logo no seu primeiro ano.

Em 2020, a dupla decidiu lançar o Kasama, um espaço inovador que começou como uma padaria tradicional de brunch filipina durante o dia e um menu requintado à noite, refletindo as raízes e as viagens culinárias de Flores e Kwon.

"Na verdade, acho que nossa relação começou antes, e de forma totalmente inesperada", explica Flores. Durante a primeira temporada, eles começaram a ter pedidos diários de seus famosos sanduíches de linguiça filipina caseira com ovo.

O que nos chamou a atenção foi a quantidade: os pedidos chegaram a 80 por dia, e imaginamos que se tratava de uma produção de TV, mas não tínhamos ideia ainda de que era O Urso, que nem tinha saído ainda , lembra.

Para o chef, os produtores adoraram tanto a comida que queriam apresentá-la no programa. "E foi assim que tudo começou, antes mesmo da consultoria", diz ele, sobre o episódio em que Sidney passeia por Chicago percorrendo restaurantes e combina de encontrar Carmy no restaurante do casal para um café da manhã.

Não apenas o Kasama é um dos melhores restaurantes de Chicago, como também oferece um paralelo com a transição do The Beef para o The Bear, pois começou como um balcão servindo sobremesas decadentes e sanduíches de carne antes de ser um restaurante gastronômico e apresentar seu famoso menu degustação.