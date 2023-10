Aparecida, Buda Gigante: os maiores cartões-postais religiosos do Brasil

O local foi transformado em Santuário Católico em 2006. No ano seguinte, foi eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno. Tem 38 metros, incluindo seu pedestal de 8 metros.

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ) Imagem: Carl de Souza/AFP

6. Cristo de Encantado (RS)

Na cidade de Encantado, no Vale do Taquari, um projeto ambicioso teve obras iniciadas em 2019 e foi inaugurado ano passado: um Cristo com 43,5 metros de altura, com o pedestal, sendo mais alto do que o Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro, que mede 38 m.

A estátua gaúcha tem 37,5 m, envergadura dos braços de 39 m e peso total de 1,7 mil toneladas. A visitação à estátua de Encantado está ocorrendo aos sábados e domingos das 9h às 17h (horário de Brasília).

Cristo Protetor, em Encantado (RS) 1920x1080 Imagem: Divulgação

7. Nossa Senhora, no Crato (CE)

A imagem de Nossa Senhora de Fátima no Crato, no Ceará, se destaca e leva emoção aos milhares de fiéis da virgem católica. São 45 metros de altura, superando o Cristo do Rio e também a imagem de Padre Cícero, de 27 metros, localizada na cidade vizinha, Juazeiro do Norte (CE).