Pouso na areia e bebida liberada: como era voar para Dubai antigamente

Luxo máximo da aviação naqueles tempos, a aeronave pertencia à Imperial Airways, companhia que daria origem à British Airways e que conectava o Reino Unido a várias possessões do Império Britânico. Dubai, naquela época, integrava uma confederação chamada Estados da Trégua, que, assim como o destino final do hidroavião, a Índia, fazia parte do império.

Rua de Dubai, em 1937 Imagem: Sir R. Hay/Royal Geographical Society via Getty Images

Luxo no meio do nada

A bordo daquele clube voador, os cerca de 200 passageiros tinham à disposição sala de fumo, lounge e até camas para um descanso após uma passadinha pelo bar. Era um contraste com aquela terra despovoada e desértica, com edifícios quase imperceptíveis da areia ao redor, descreve o jornalista Jim Crane no livro "Dubai - The story of the world's fastest city" ("Dubai - a história da cidade mais rápida do mundo", sem edição brasileira).

Não havia vegetação, pontes nem estradas pavimentadas. Não havia concreto nem vidro, muito menos lugar para hospedar todo aquele povo que saíra da Inglaterra quatro dias antes e que, de Dubai, sabia pouco ou quase nada.