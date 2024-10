'Nova era do turismo de luxo': Arábia Saudita inaugura ilha no Mar Vermelho

Os visitantes da ilha podem realizar mergulhos no Mar Vermelho, mas tudo de olho na sustentabilidade. Segundo os responsáveis por Sindalah, a "proteção [dos animais], a preservação e a regeneração estão no centro do modelo" utilizado no projeto.

Conforme o projeto, 45 das espécies vistas no mar local são exclusivas das águas do NEOM, que também contam com mais de 300 espécies de corais. Além dos mergulhos, os hóspedes também podem ter contato com a vida marinha observando os golfinhos que passam pela região.

A ilha tem diversas opções de lazer, como 36 lojas de luxo, restaurantes noturnos, experiências musicais, hotelaria de alto padrão e clube de praia exclusivo, assim como campo de golfe de nove buracos aos amantes da modalidade.

A culinária de Sindalah segue o alto padrão da ilha e o responsável pelo cardápio no restaurante do clube de iate é o italiano Enrico Bartolini, dono de 13 estrelas Michelin, um dos mais prestigiados prêmios da culinária mundial.

Os interessados em conhecer Sindalah devem aguardar a liberação das reservas.