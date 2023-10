'Maior café do mundo' é coado com 8 mil litros e 700 kg de pó no ES

A confecção do utensílio gigante é feita pela família da funcionária pública Jamaica Maria. Ela, o pai Nei e o irmão Felipe Lázaro levam cerca de um mês para finalizar o coador.

"Ele é feito por várias camadas de tecido e para dar ainda mais sustentação tecemos uma rede com várias cordas", explica. Esse tecido é do tipo de rede de futebol. Tudo isso para suportar o peso do café.

O fruto é escolhido entre os cafeicultores do município que detém o título de capital estadual do café arábica, que garantem sua qualidade. Um caminhão térmico é usado na festa para levar de uma caldeira a água que precisa estar acima de 96 ºC para preservar as características e sabores do café.

Café começa a ser coado em festa da cidade de Brejetuba (ES), a capital estadual do café arábica no ES Imagem: Reprodução de vídeo/ Clonilza Côco/ Prefeitura de Brejetuba

Curiosamente, o evento ocorre no centro de eventos da cidade chamado Cafezão: "[No local] Acontece a pesagem do café que já havia sido torrado e moído na semana do evento. Depois ele é levado até a altura do coador em um robô automático, onde as embalagens são abertas e o café jogado dentro do coador", detalha o secretário.

A água acaba sendo sugada por uma bomba elétrica do caminhão pipa para poder atingir a altura dentro de uma mangueira apropriada para suportar a temperatura da água jogada no coador: "Demora uns 10/ 20 minutos para a mágica acontecer e começar o show sensorial e de sabor que toma conta de todo o espaço".