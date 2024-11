Naufrágio e cocô de rato: a luta para salvar canoa centenária usada por Lampião

Memória naval ameaçada

O que acontece atualmente com a canoa Luzitânia é um reflexo de um descaso com o patrimônio naval brasileiro, diz Vieira Filho. "É algo pouquíssimo valorizado no Brasil, apesar de sermos provavelmente o país do mundo com a maior diversidade de barcos tradicionais", diz.

Segundo Vieira Filho, as embarcações tradicionais brasileiras unem tradições mediterrâneas, ibéricas, norte-europeias, africanas, asiáticas e americanas. As canoas de tolda, por exemplo, têm uma cobertura idêntica à dos barcos chineses.

Além das canoas de tolda, também são consideradas embarcações tradicionais as jangadas comuns no Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, os saveiros da Bahia, as carrancas do São Francisco, as canoas de pranchão do Rio Grande do Sul e as baleeiras de Santa Catarina. "Todos esses barcos estão em extinção, e há praticamente uma década que não se tomam providências importantes para cuidar desse patrimônio naval", afirma Vieira Filho.

Quando estava no Iphan, ele criou o Projeto Barcos do Brasil, uma iniciativa para valorização, preservação e conservação desse patrimônio, inspirada em medidas existentes em países como Portugal, França, Espanha e Inglaterra.

O objetivo era dar aos barcos brasileiros a mesma importância legal e patrimonial que as gôndolas têm para Veneza, na Itália, e que os barcos rabelos têm no Porto, em Portugal. Foram lançados editais, exposições e discussões técnicas sobre o tema. A ideia era também fomentar as paisagens culturais onde esses barcos estão inseridos.