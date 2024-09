De NY a Barcelona, turismo massivo faz aluguéis explodirem e revolta locais

Atualmente, há mais de 10 mil apartamentos para alugar em Barcelona. Até 2029, nenhum imóvel terá permissão para ser alugado como acomodação turística de curta temporada.

Aluguel em alta em Barcelona

De acordo com Collboni, o preço do aluguel em Barcelona aumentou 68% nos últimos dez anos, enquanto o preço dos imóveis à venda cresceu 38%. "Para as pessoas que têm uma renda média, isso se tornou um problema real", disse.

Konstantin Kholodilin, pesquisador do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica, estuda o impacto dos alugueis por temporada no mercado imobiliário. "Quanto mais imóveis para estadia de curta duração, maior será o preço do aluguel", diz. De acordo com Kholodilin, o aumento médio é de 2% a 3%, mas isso varia dependendo da localidade.

Alugueis por curta temporada também fizeram os preços do mercado imobiliário aumentar, já que compradores estão interessados em investir em propriedades que possam alugar para os turistas.