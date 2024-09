'Maior viajante do mundo' só teve dois voos cancelados; saiba o truque

Depois de cerca de 500 voos, o americano Indy Nelson de 29 anos foi reconhecido pelo Guinness World Records — entidade que publica o Livro dos Recordes — como "o maior viajante do mundo", com carimbos de todos os países do globo no seu passaporte pelo maior número de companhias diferentes.

E o homem que foi, literalmente, onde (quase) nenhum outro já esteve entregou ao site do próprio Guinness como evitou cancelamentos de voos em suas viagens: reservando assentos em trajetos pela manhã, que correm menos riscos de serem remarcados ou sofrerem atrasos, em sua opinião.