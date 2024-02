Lenda prevê que Igreja terá só mais seis papas antes do fim do mundo

Em 2013, quando Bento 16 renunciou e a Igreja conheceu seu primeiro papa da América Latina, eu tive uma ideia para um infográfico na revista onde trabalhava. Levantar os dados relacionados ao início e término de reinado de cada um dos mais de 260 pontífices da história a fim de tentar responder quanto dura um papa.

Na apuração, levantamos alguns padrões que marcaram a história da Igreja. Nos últimos séculos, por exemplo, os papas foram eleitos cada vez mais velhos e seus pontificados duraram mais tempo do que no princípio do cristianismo.

Houve muitos papas breves: 27 nem completaram um ano chefiando a Igreja. Isso é muito mais do que o número de pontífices com reinados longos, que passaram dos 20 anos - somente 11 ultrapassaram as duas décadas.

Na média, um papado dura sete anos e quatro meses. Mas, se analisarmos apenas os últimos 200 e poucos anos, desde Pio 7º, eleito em 1800, até Francisco, a média dobra para 14 anos. Se pegarmos um recorte menor, desde o fim da Segunda Guerra, a média é de 11 anos.

Ou seja, se a "profecia" estiver correta, a humanidade teria de sobra algo entre 44 e 84 anos a partir do fim do pontificado de Francisco. Dado que nos últimos tempos os papas têm durado mais, as chances talvez tendam mais para o tempo mais longo. Teríamos ainda outros seis papados longos.

Vale notar também que os dois papas ligados diretamente à história da basílica estão entre os mais longevos. São Leão 1º liderou a Igreja por 21 anos e um mês. Pio 9º, por 31 anos e sete meses.