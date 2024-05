Sem álcool é sem graça? Drinques ganham até movimento para sair do 0x0

E o brasileiro tem uma herança vasta de infusões em forma de tinturas para brincar - quem ainda não leu "Da Botica ao Boteco" de Néli Pereira, fica a dica para começar a se apaixonar por esse universo.

"A gente precisa ter complexidade de sabor e de criação para que você nem perceba que é um coquetel sem álcool", crê Rafael.

Sobre as técnicas, no Brasil não contamos com as ferramentas já populares em outros países em que a coquetelaria está alguns passos à frente. "Então temos que nos virar nos 30, usar chás, como infusões de zimbro, anis, trabalhar com cascas, raízes, café".

O resultado dessa alquimia toda são bebidas com amargor, textura e até mesmo percepção de potência que imaginávamos serem possíveis somente possíveis com álcool."Há outras técnicas como desalcoolização por aquecimento para obter bitters sem álcool, além da utilização de vinhos e cervejas zero ABV que ajudam a desenvolver receitas", enumera Rafael.

Movimento "pra ontem"