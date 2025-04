Tifanny faz história na Superliga e pede respeito às pessoas trans

A notoriedade da jogadora intensificou os debates sobre a inclusão de transexuais no esporte, e o Comitê Olímpico Internacional (COI) tem discutido regras e parâmetros sobre o assunto. Sempre tranquila ao tratar do tema, Tifanny se orgulha de sua representatividade e costuma se posicionar contra a transfobia. Ao se sagrar campeã da última Copa Brasil, ela comemorou diante das câmeras do Sportv, para depois desabafar:

“Vai ter mulher trans campeã, sim! Estamos vivendo muita transfobia do esporte. São muitas leis contra as mulheres trans. Então eu tenho que lutar diariamente para jogar. Tenho que lutar fora de quadra, tenho que lutar dentro de quadra. Mas é por isso aqui, por esses momentos que eu estou lutando”, disse Tifanny, citando na sequência a rotina de violência sofridas por trans no Brasil.

“Minha classe é que mais sofre. É a classe que mais morre no Brasil. A nossa média de idade (de mulheres trans) é 35 anos. Eu estou com 40, sou uma sobrevivente. Mas eu não vou deixar lutar pela minha classe. Nós merecemos respeito”, completou.

DESEMPENHO NA SUPERLIGA

Agora, Tifanny quer escrever uma nova história. Ela tentará liderar o Osasco em busca da recuperação do protagonismo do início do século, quando polarizava com o Rio de Janeiro. O último título das paulistas foi na temporada 2011/2012.

A campanha do Osasco começou irretocável, com seis vitórias seguidas. Depois, o time oscilou, mas contou com o talento da ponteira/oposta para terminar a primeira fase em terceiro lugar, com 47 pontos e 15 vitórias em 22 partidas.