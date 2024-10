Riquelme entra no meio de briga para controlar torcedores do Boca; assista

O ex-meio-campista argentino e presidente do Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, teve que intervir para evitar um confronto entre os torcedores do Boca e do Gimnasia La Plata durante as quartas de final da Copa Argentina, na quarta-feira, em Rosário.

Os torcedores dos dois clubes já entraram em conflito antes, com um espectador morrendo em 2022 depois que a polícia disparou gás lacrimogêneo para interromper a violência fora do estádio, que depois entrou na arena, causando problemas respiratórios e pânico.

Riquelme deixou seu camarote junto com alguns membros do conselho do clube para pacificar os torcedores do Boca (assista mais abaixo) quando a partida foi interrompida devido à tentativa dos torcedores de derrubar as barreiras nas arquibancadas para se confrontarem.