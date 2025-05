Afastado, árbitro veterano volta e terá 'última dança' em jogo do Palmeiras

Marcelo de Lima Henrique será o árbitro de Red Bull Bragantino x Palmeiras, domingo (18), às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Brasileirão, em jogo que marcará a sua despedida dos gramados.

O que aconteceu

O experiente árbitro de 53 anos, porém, se aposentará apenas dos campos. A partir de domingo, ele passará a atuar como VAR (árbitro de vídeo).

A decisão partiu do próprio Marcelo de Lima Henrique, que teve sua solicitação atendida pela Comissão de Arbitragem. "Vou encerrar, só gratidão", disse em contato com a reportagem do UOL.