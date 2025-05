Clubes brasileiros vão ser tributados por EUA em receitas do Super Mundial

A Fifa informou aos clubes brasileiros que vão disputar o Super Mundial de Clubes que, diferentemente do que ocorreu na Copa do Mundo de seleções, o governo dos Estados Unidos não concederá isenção fiscal às receitas geradas durante o torneio. A competição vai acontecer em solo norte-americano entre junho e julho de 2025.

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes do país no Super Mundial. O Alvinegro foi o campeão da Libertadores no ano passado, enquanto o Flu ganhou em 2023, o Rubro-Negro em 2022 e o Alviverde em 2021.

De acordo com a legislação tributária vigente nos Estados Unidos, pagamentos feitos pela Fifa a clubes representantes de países que não possuem acordo de bitributação com os EUA, caso do Brasil, estão sujeitos a uma retenção de 30% em impostos federais, além de possíveis encargos estaduais e locais e taxas administrativas.