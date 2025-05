Aniversariante, Raí relembra histórico São Paulo de Telê Santana: "Era uma arte coletiva"

Nesta quinta-feira, um ídolo do São Paulo faz aniversário. Dono de nove títulos em duas passagens pelo Tricolor paulista, o ex-meia Raí completa 60 anos de idade. E nada melhor para o aniversariante do dia do que relembrar momentos importantes de sua trajetória pelo clube.

Raí fez parte de um São Paulo que foi muito vitorioso no início da década de 1990, justamente após a chegada do técnico Telê Santana. Nas palavras do ex-atleta, o Tricolor da 'Era Telê' era uma obra de arte coletiva.

"A primeira coisa que vem à cabeça é inspiração, é a arte. Foi uma construção, no dia a dia, de um idealismo do Telê. Mas era realmente um time que jogava por música. Que tinha muita qualidade técnica, mas ao mesmo tempo era uma arte coletiva, uma coreografia. Teve uma fase que a gente até sentia isso do torcedor, de que ia ao Morumbi como se estivesse indo para um espetáculo mesmo", afirmou o ex-jogador em entrevista ao site oficial da Fifa.