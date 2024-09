Mateus Alves é campeão nas duplas do Challenger de Antofagasta

No último período do Challenger de Antofagasta as coisas começaram parecida. Mateus e Matías marcaram os dois primeiros pontos, mas logo foram incomodados. Mas essa incomodação não durou muito e os tenistas argentinos, mesmo tentando, não conseguiram alcançar o ritmo dos campeões, que fecharam o set em 6 a 4 e conquistaram o título em Antofagasta.

O antigo último título de Mateus Alves nas duplas foi justamente no Chile, em dezembro de 2023, pelo Challenger de Temuco. Na ocasião, Matías Soto também fez dupla com o brasileiros e, juntos, bateram os estadunidenses Aleksandar Kovacevic e Keegan Smith. Ou seja, Mateus e Matías no Chile é sinônimo de título.