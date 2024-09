Em Buenos Aires, Carol Meligeni derruba favoritas e vai à final

Carol Meligeni e a argentina Julia Riera estão na final do ITF de Buenos Aires. Na tarde desta sexta-feira (27), a dupla 100% sul-americana despachou a parceria da italiana Aurora Zantedeschi com a colombiana María Paulina Pérez, principais cabeças de chave do torneio, na semifinal. Em partida da altos e baixos, Carol e Julia saíram com a vitória no match-tiebreak: 6/4, 1/6 e 10-5.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

Favoritas para a vitória, a italiana e a colombiana começaram bem e deram a entender que levariam a vitória no primeiro set após fazerem 2/0. No entanto, Carol e Julia engataram uma sequências de vitórias nas quatro parciais seguintes. Depois disso, só confirmaram o serviço para fazer 1 a 0 com 6/4.