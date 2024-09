Romboli vence, enquanto Wild volta a ter jogo adiado em Lisboa

Nesta quarta-feira (25), Fernando Romboli e George Goldhoff avançaram às quartas de final do Challenger de Lisboa após baterem dupla europeia por 2 a 0, com parciais de 7 [7]/6 [4] e 6 a 3. Além disso, Thiago Wild teve sua partida contra o português Henrique Rocha novamente adiada devido à chuva intensa na capital de Portugal.

RUMO ÀS QUARTAS!

Romboli e Goldhoff enfrentaram o espanhol Sergio Martos e o polonês Szymon Walkow e começaram a partida perdendo, conseguindo virar apenas após dois pontos sofridos. Apesar disso, o set não foi fácil para a dupla americana, que logo após se viu atrás do placar novamente (3 a 4). A partir daí, a sequência continuou: Romboli/Goldhoff empatava e Matos/Walkow voltava à frente. O padrão acabou quando, no tie-break, os americanos fizeram 7 a 4 e venderam o primeiro set por 7 a 6.

No segundo período, Romboli e sua dupla marcaram o primeiro ponto, mas a última parte do jogo foi tudo, menos fácil. A partir do 3 a 3, os americanos conseguiram descolar dos europeus, fazendo 6 a 3 e fechando a partida por 2 a 0. Nas quartas de final, Fernando Romboli e sua dupla enfrentarão o italiano Andrea Pellegrino e o português Francisco Cabral, amanhã (26), sem horário definido ainda.