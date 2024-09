Palmeiras elimina o Corinthians e vai às semis no Brasileiro Sub-17

Deu Verdão no Dérbi! Nesta terça-feira (24), o Palmeiras eliminou o seu maior rival no Brasileiro Sub-17 de futebol masculino. O alviverde derrotou o Corinthians por 3 a 1 (5 a 3 no agregado), na Academia de Futebol, e avançou para as semifinais do torneio. Murilo Dourado (2x) e Erick Belé marcaram os gols palestrinos, enquanto Luiz Fernando anotou para o Timão.

As duas equipes empataram em 2 a 2 no confronto de ida, no Parque São Jorge. Assim, o Palmeiras pôde definir a classificação em casa sem precisar correr atrás no placar. Na partida desta terça-feira, o alviverde começou de forma dominante e logo aos três minutos de jogo abriu o placar Erick Belé. Aos 30, o Verdão ampliou com Murilo Dourado.