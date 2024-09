Mateus Alves e Orlando Luz são eliminados do Challenger de Cali

Não foi um bom dia para o Brasil no Challenger de Cali de tênis. Mateus Alves foi eliminado pelo argentino Andrea Collarini nas disputas de simples por 2 a 0 (6/0 e 6/3), enquanto Orlando Luz caiu nas duplas jogando ao lado de Santiago Taverna contra Juan Gomez e Johan Rodrigues por 2 a 0 (6/2 e 6/3).

Mateus Alves leva pneu e cai nas quartas

O brasileiro Mateus Alves foi eliminado pelo argentino Andrea Collarini, que fez jogo de muito volume nas quartas de final da disputa de simples. No primeiro set, aplicou pneu contra Mateus Alves, que sofreu com as devoluções do adversário. Em seguida, ainda com muita intensidade, Mateus chegou a levar dois games, mas em seguida levou empate de 2 a 2 e viu o restante do set ser favorável ao argentino, que fechou em 6 a 3.

Orlando Luz é eliminado nas duplas

Ao lado do argentino Santiago Taverna, Orlando Luz caiu nas quartas de final do torneio de duplas masculinas. Eles foram eliminados pelos anfitriões Juan Gomez e Johan Rodrigues com o placar de 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3. Orlando e Taverna começaram levando quebra logo no segundo game, mas também no oitavo. Assim, os colombianos conseguiram fechar set em 6 a 2. Na segunda parcial, Gomez e Rodrigues também conseguiram quebrar quarto game e controlaram o restante do jogo, fechando em 6 a 3. Desse modo, Orlando Luz foi eliminado do torneio.