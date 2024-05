Cícero Nobre e Ricardo Mendonça são bicampeões em Kobe

Segue o líder! O Brasil segue com tudo no Campeonato Mundial de atletismo paralímpico de Kobe 2023. Na manhã deste sábado (18), o país conquistou mais duas douradas e uma prata, para se manter na liderança do quadro geral de medalhas. Ricardo Mendonça e Cícero Nobre foram os grandes destaques deste segundo dia de competições. Eles faturaram o bicampeonato mundial nos 100m rasos da classe T37 (paralisia cerebral) e no Lançamento do Dardo F57 (em cadeiras), respectivamente. Já a Rayane Soares ficou com a prata nos 100m rasos T13.