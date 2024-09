Raicca Ventura avança à semi do Mundial com melhor nota

Yndiara Asp também foi bem e ficou em oitavo lugar nas quartas, com 77.52. Ela caiu na primeira volta, mas depois cravou as duas finais. A outra brasileira a avançar foi Fernanda Tonissi, que anotou 76.46 em sua última volta e ficou em 13º lugar. Além de Raicca, Hinano, Naia e Yndiara, completaram o top-8 as japonesas Mei Sugawara (84.63), Asahi Kaihara (82.07) e Mizuho Hasegawa (80.77) e a britânica Lilly Strachan (79.14).

Outras brasileiras

Outras duas brasileiras a disputarem as quartas de final, Sofia Godoy e Helena Laurino não avançaram para a semi por muito pouco. Sofia foi a 17ª colocada com 73.50, sendo a primeira atleta fora da zona de classificados. A última vaga para a semifinal ficou com a canadense Fay Ebert. Já Helena, de 12 anos de idade, anotou 73.00 e terminou na 20ª colocação.

Quem também estava classificada para as quartas de final era Dora Varella, quarta colocada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. No entanto, ela se retirou da competição por conta de lesão após bater o joelho durante a classificatória, realizada há dois dias.

As semifinais do Mundial de skate park acontecerão neste sábado (21), às 10h35 (horário de Brasília). Nesta fase, as 16 skatistas farão três voltas de 45 segundos, sendo que apenas a maior será computada. As oito primeiras avançarão para a final, que acontece no domingo (22), às 13h15. Ainda nesta sexta-feira, Augusto Akio, Pedro Barros, Pedro Carvalho, Luigi Cini, Luiz Francisco, Kalani Konig e Pedro Quintas disputam as quartas do masculino.