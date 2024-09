Mãe de mulher que acusa Caio Paulista: 'Já passei por isso e não denunciei'

Está sendo muito difícil para mim, minha família e meus filhos. Não compactuo com isso. A Clara me bloqueou porque eu já havia conversado com ela antes que não compactuava com isso que ela está fazendo. Conheço o Caio e a família do Caio. Não acho correto o que está acontecendo. Não vou compactuar nunca com o errado. Ela está falando inverdades sobre o Caio, isso não é verdade.

Carol Bernardi, irmã da suposta vítima

"Sou madrinha da Maria, filha dela com o Caio, e ela é madrinha da minha filha do meio. Nós sempre fomos confidentes e melhores amigas para tudo. Quando eu não compactuei com o que ela estava fazendo, ela simplesmente me bloqueou e me tirou da vida dela", ponderou Carol.

Em entrevista ao UOL, Alexandra Ladeira, 54, mãe de Clara e Carol, diz não entender o que motivou a primogênita a fazer tais afirmações. Segundo a mãe, que está em São Paulo desde agosto para ajudar a filha caçula, a irmã mais velha foi a primeira pessoa a saber das agressões há cerca de dois anos.

Me sinto traída. Sou mãe das duas e eu fiz a criação das duas da mesma forma. No momento, não entendi por que ela ficou contra a Clara, a favor dele, mesmo sabendo que tudo era verdade, porque ela foi a primeira pessoa a saber [da agressão].

Alexandra Ladeira, mãe da suposta vítima

"Eu passei por isso também e nunca denunciei. Eu passei por isso dez anos na minha vida, nunca denunciei e eu sei a dor que a minha filha, a Clara, está sentindo. Eu sei na pele o que ela está sentindo, o que ela está passando, porque é verdade, isso não é mentira, ninguém está inventando nada", acrescentou.

Na última quinta-feira (19), a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os fatos narrados por Clara em um boletim de ocorrência.