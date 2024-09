Rafael Matos estreia com novo parceiro e avança em Chengdu

Rafael Matos estreou nesta sexta-feira a parceria com o croata Ivan Dodig, que já fez sucesso ao lado de Marcelo Melo. Os dois derrotaram o francês Giovanni Perricard e o russo Pavel Kotov pelas oitavas de final do , no ATP 250 de Chengdu, na China. A vitória foi com parciais de 6/3 e 6/4 em pouco mais de uma hora de jogo. Cabeça de chave número 2 no torneio chinês, a dupla terá pela frente nas quartas de final os atletas da casa Ye Cong Mo e Sheng Tang.

Convidados pela organização do ATP 250 de Chengdu, Ye Cong Mo e Sheng Tang venceram na estreia os irmãos zimbabuanos Benjamin e Courtney Lock com parciais de 6/3 e 7/6 (7-8) em 1h26 de confronto.