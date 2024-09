Mathieu Desnos conquista a prata no K1 da Copa do Mundo Final

O brasileiro Mathieu Desnos conquistou a medalha de prata na disputa do K1 da etapa final da Copa do Mundo de canoagem slalom, em La Seu d'Urgell, na Espanha, nesta sexta-feira (20). Ele teve uma descida impecável na final, marcou 88s80 e ficou atrás apenas do tcheco Jiri Prskavec. Francês naturalizado, Mathieu obteve seu primeiro pódio em uma competição mundial representando o Brasil.

Mathieuteve uma jornada dupla nesta sexta-feira para conseguir a inédita medalha. Depois de ser o 18º colocado na classificatória na véspera, ele disputou a semifinal logo pela manhã. O brasileiro de 30 anos teve um toque em uma das balizas, mas marcou 90s83 e ficou em quinto lugar empatado com o francês Anatole Delassus, se garantindo na final, disputada horas mais tarde.