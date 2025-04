Por que o Brasileirão não tem tecnologia na linha do gol como o Campeonato Inglês?

Os oito minutos de análise - inconclusiva - do VAR em um lance para determinar se a bola havia entrado ou não em Sport x Fortaleza, pelo Brasileirão, no último sábado, 26, reacendeu debates arbitragem. A demora fez com que alguns torcedores se perguntassem o porquê do Brasil não ter a tecnologia de linha do gol como no Campeonato Inglês ou mesmo um chip na bola. O motivo: economia e pouca 'demanda'.

Um dos sistemas aprovados pela Fifa é o da empresa alemã Goal Control, que divulgou publicamente seus preços. Para se ter uma ideia, o custo de instalação de uma tecnologia do tipo em apenas um estádio chega a US$ 260 mil (cerca de R$ 1,47 milhão em conversão direta). Instalar em todas as sedes do campeonato superaria os R$ 26 milhões.

A implementação, no entanto, não seria a única despesa, já que também teriam que ser incluídos serviços de operação. De acordo com a empresa alemã, estes chegam a US$ 3,9 mil (aproximados R$ 22 mil) por jogo. Multiplique o valor pelos 380 jogos disputados somente no Brasileirão e o total é de US$ 1,482 milhão (R$ 8,42 milhões).