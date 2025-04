Não entrou? Lance em Sport x Fortaleza tem VAR de 8min e gera revolta; veja

O empate sem gols entre Sport x Fortaleza, jogo do Brasileirão ocorrido na noite de hoje na Ilha do Retiro, ficou marcado por uma confusão envolvendo a arbitragem de Matheus Delgado Candançan (assista abaixo).

O que aconteceu

A polêmica ocorreu aos 29 minutos do 2° tempo em meio a um ataque do Fortaleza. Na ocasião, um lançamento para a área acabou com falha da zaga dos mandantes.

Diante da bobeada defensiva, Lucero ficou com a bola e ajeitou para Yago Pikachu, que bateu e acertou o travessão antes de quicar na região da linha da meta defendida por Caíque França.