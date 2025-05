Contra o Libertad, Lucas deve ser titular do São Paulo pela primeira vez após lesão

Lucas Moura deve voltar a ser titular do São Paulo nesta quarta-feira, no confronto com o Libertad, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A partida deve ser a primeira de Lucas figurando entre os 11 iniciais do técnico Luis Zubeldía desde que ele se recuperou de um trauma no joelho direito sofrido na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 10 de março.

Lucas disputou dois jogos desde que voltou de lesão. O atacante foi acionado no segundo tempo das partidas contra Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, e Alianza Lima, pela Libertadores.