Dono da melhor defesa, Palmeiras se aproxima dos 80% de aproveitamento no Brasileiro

Com a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no último domingo, na Arena Barueri, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. Além de garantir mais três pontos, o resultado também serviu para reforçar o bom momento da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, que segue com a campanha mais consistente da competição até o momento.

Após oito rodadas disputadas, o Verdão soma seis vitórias, um empate e uma derrota, números que equivalem a um aproveitamento de 79,2%. Com 19 pontos, o time se encontra duas unidades à frente do vice-líder Flamengo e demonstra equilíbrio entre defesa e ataque neste início de torneio.

Dono da melhor defesa, o Alviverde marcou nove gols e sofreu apenas três, tendo encerrado cinco partidas sem ser vazada. De acordo com o Sofascore, a consistência defensiva do Palmeiras também pode ser provada através do número de finalizações necessárias para sofrer um gol, 28, e das poucas grande chances cedidas aos adversários, oito.