Gabriel Bontempo sofre lesão e desfalca Santos contra o Red Bull Bragantino

O técnico interino César Sampaio ganhou um desfalque para escalar o time do Santos, que enfrenta o Red Bull Bragantino, neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meio-campista Gabriel Bontempo.

O jogador sofreu no treino de sexta-feira um edema no músculo adutor da perna esquerda. Exames neste sábado detectaram a gravidade da lesão e o atleta já iniciou tratamento com fisioterapia.

Para o lugar de Gabriel Bontempo, César Sampaio deverá contar com Gabriel Verón, que vai cuidar da armação das jogadas pelo lado direito.