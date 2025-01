Com Wembanyama e Anthony Davis, NBA anuncia reservas do All-Star Game

A NBA anunciou na noite desta quinta-feira a lista dos reservas do All-Star Game, que conta com jogadores como o francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, e Anthony Davis, Los Angeles Lakers. O evento está marcado para 16 de fevereiro, no Chase Center, em São Francisco.

Com a definição, o All-Star Game conta agora com todos os seus 26 convocados. A lista dos titulares já havia sido divulgada na semana passada, definidos por votação popular. A relação dos reservas foi elaborada por indicação dos próprios técnicos das equipes da NBA.

No total, são sete jogadores reservas por conferência. No Oeste, os escolhidos foram Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), James Harden (Los Angeles Clippers), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Alperen Sengun (Houston Rockets), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), além de Davis e Wembanyama.