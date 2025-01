Times brasileiros batem recorde de transferências internacionais e movimentaram R$ 6,5 bi em 24

A Fifa divulgou nesta quinta-feira o tradicional "Global Transfer Report" relativo ao ano de 2024, contabilizando todas as transações internacionais do futebol masculino e feminino do ano passado. Houve um recorde histórico de 78.742 transações, porém os valores tiveram uma queda em relação a 2023.

Depois que os clubes estabeleceram um novo recorde de taxas de transferência em 2023 (US$ 9,66 bilhões), o valor total pago em 2024 foi menor, de US$ 8,59 bilhões (R$ 50 bilhões pelo câmbio atual), mas ainda mais de 15% acima do recorde anterior, de 2019 (US$ 7,33 bilhões).

Quase 40% dos gastos totais com transferências no futebol profissional masculino foram contabilizados pelas maiores 2,5% das transações, que envolveram custos de pelo menos US$ 20 milhões por transferência.