Zubeldía revela 'trabalho silencioso' que São Paulo fez para vencer Alianza

Erro assumido no Morumbis. "No (jogo do) Brasil eu me equivoquei em desorganizar uma parte que estávamos fazendo bem. O rival encontrou o gol e cresceu psicologicamente e nós em casa pensávamos que estávamos mais perto do terceiro gol do que do que do 2 a 1, mas a Copa Libertadores tem isso. Quando um pensa que tem o jogo controlado, em três minutos se descontrola todos. Nesse jogo, a troca que fiz não deu certo e foi 100% erro meu".

Confira outras respostas de Luis Zubeldía em entrevista coletiva:

Sequência de vitórias

"Muito contente porque ganhamos de uma boa equipe como visitante. Voltaram alguns jogadores, mas uma coisa é voltar e outra é estar apto para jogar desde o inicio. A decisão não era fácil porque nós encontramos uma forma de poder trabalhar as partidas. Hoje não foi exceção. Fizemos uma boa partida. Fiquei contente pelos jogadores, pelo estafe, pela diretoria e pelos torcedores. Copa Libertadores não é fácil e sabemos que queremos avançar a passos firmes. Demos um bom passo hoje para ficar à frente no grupo contra uma equipe boa. É uma alegria pra nós."

André Silva

"O que está acontecendo com André, com outros também, é que estão tendo uma mente consistente. Por quê? Porque no último jogo ficaram ele e Ferreirinha um pouco mal pelo pênalti e hoje fizeram um jogo muito bom. Isso marca que a mentalidade da equipe está sendo firme. Sabemos onde queremos ir e é para todos: para Luciano, para Lucas, para volta de Pablo Maia, para Bobadilla que entrou, para Ruan de zagueiro, para Arboleda voltando. Estamos alinhados com nossos objetivos."