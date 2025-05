Vasco vence Bahia nos pênaltis e conquista a Copa do Brasil sub-17 pela primeira vez

O Vasco da Gama é o novo campeão da Copa do Brasil sub-17. Em uma final emocionante realizada na noite desta terça-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, o cruzmaltino empatou por 2 a 2 com o Bahia no tempo normal e venceu por 5 a 3 nos pênaltis, com direito a atuação heroica do goleiro Lucas Andrade e cobrança decisiva do zagueiro Breno Sales. Com a conquista, o Vasco ergue pela primeira vez o troféu da competição organizada pela CBF.

Disputada desde 2013, a Copa do Brasil sub-17 já teve como campeões clubes como São Paulo (2013 e 2020), Flamengo (2016 e 2021), Palmeiras (2017 e 2019), Corinthians (2014), Vitória (2015), Fluminense (2018), e Sport (2022). Em 2023, o atual campeão era o América-MG. Agora, em 2024, foi a vez do Gigante da Colina escrever seu nome na história do torneio.