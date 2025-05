'Vale o investimento': Como Giay superou críticas e é titular no Palmeiras

Tem a parte tática, a adaptação dele ao futebol brasileiro, um pouco de o time ter rodado, mudado, outras peças. Ele está muito bem.

Danilo Lavieri

Massini: Giay dá conta de tudo

É inacreditável. Ele é um boi, é muito forte, dá conta de tudo lá atrás, joga como terceiro zagueiro. Tem gente que reclama que ele não apia muito. Não apoia porque tem o Felipe Anderson por ali. Se jogasse no 4-4-2, talvez a gente pudesse entender como ele funciona do meio para a frente. Ele tem feito pouco isso

Paulo Massini

