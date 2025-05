Lucas volta a atuar na Libertadores, leva choque no joelho e tranquiliza: 'Só um susto'

Após quase dois meses afastado dos gramados, Lucas Moura voltou a disputar uma partida de Libertadores pelo São Paulo. Na vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, nesta terça-feira, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos, o camisa 7 entrou no segundo tempo e somou cerca de 30 minutos em campo — o suficiente para ganhar ritmo, viver um susto e mostrar otimismo quanto à sequência.

Lucas havia se lesionado no joelho na semifinal do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, e só retornou oficialmente na última rodada do Brasileirão, no empate sem gols com o Fortaleza. Contra os peruanos, voltou a sentir um choque na mesma região afetada pela lesão, o que preocupou por instantes a comissão técnica e os torcedores. No entanto, o meia-atacante tratou de tranquilizar a todos após o apito final.

"Foi só um susto", garantiu. "Foi um choque semelhante ao da lesão que tive contra o Palmeiras. Na hora, deu um susto, mas estou bem. Recuperando o ritmo, e aos poucos vou ajudando o São Paulo."