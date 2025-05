Palmeiras bate o Realidade Jovem e estreia com vitória no Paulistão feminino

O Palmeiras estreou no Campeonato Paulista feminino com o pé direito. Na noite desta terça-feira, pela primeira rodada da competição, as Palestrinas venceram o Realidade Jovem, por 1 a 0, no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP). O único gol do jogo foi marcado por Stefanie.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta a Ferroviária, no dia 14 de maio, na Arena Barueri, a partir das 18 horas (de Brasília). Enquanto o Realidade Jovem duela com o Taubaté, no mesmo dia, às 16 horas, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.

O jogo