Pepe projeta Porto x Palmeiras e corneta Abel: 'Não tinha muita técnica'

Ídolo do Porto, o ex-zagueiro Pepe está de olho no Super Mundial da Fifa, especialmente no confronto contra o Palmeiras, marcado para 15 de junho. As duas equipes estão no Grupo A da competição, assim como Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos.

"É sempre importante a gente defrontar pessoas e ex-companheiros, e agora o Abel [Ferreira], como treinador. Certeza que vai ser um orgulho tremendo, tanto para o Porto como para o Abel também, de disputar um jogo contra uma equipe portuguesa", afirmou Pepe em entrevista à Fifa.

O ex-defensor aproveitou para brincar com o comandante do Palmeiras. Abel Ferreira vestiu as camisas de Penafiel, Vitória de Guimarães, Braga e Sporting.