Torcida do Botafogo picha muros do Nilton Santos em protesto a Textor e Paiva

Os muros do estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, amanheceram pichados nesta terça-feira com protestos da torcida do Botafogo. As críticas foram direcionadas a John Textor, dono do clube, e ao treinador Renato Paiva.

Frases como "fora, Paiva", "burro e medíocre" foram escritas em direção ao treinador, enquanto "burrice jamais vista", "abre o olho, John" e "o ano começa quando, tio Sam?" foram direcionadas a Textor. A torcida também disse que o time é fraco e pediu a contratação de novos jogadores.