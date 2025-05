Colegas lamentam saída de comentarista demitido do SporTV: 'Inacreditável'

Poxa, Conrado. Força neste momento, levanta a cabeça e vá em frente. Muito sucesso, amigo! Paulo Andrade

Sucesso, Conrado, muita coisa te espera ainda? loooonga estrada. Abração Gustavo Villani

Veja o comunicado de Conrado:

Fui demitido hoje do SporTV/Grupo Globo. Confesso que não esperava e está sendo difícil assimilar. Ainda nem entendi o motivo. Ser comentarista do SporTV era o sonho da minha vida e virou um grande orgulho também. Planejei e me preparei para isso. Até vim morar no Rio de Janeiro. Entrei em fevereiro de 2011 como estagiário, passei por várias funções e virei comentarista de futebol no finalzinho de 2019. Hoje isso se encerra?

Apesar de ser um dia difícil, de achar que não merecia, eu sou muito grato por esses 14 anos na Globo. Sou agradecido pelas oportunidades, todos os aprendizados, pessoas incríveis que conheci e, claro, por ter virado comentarista lá. Obrigado a todos que fizeram parte da minha trajetória.