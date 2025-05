Brasil atropela o Omã e encerra fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol de Areia com três vitórias

O Brasil foi para a partida já classificado à próxima fase depois de ter vencido a Itália na segunda rodada. Os Italianos enfrentaram El Salvador em seu terceiro jogo e ganharam, se classificando na segunda colocação.

A Seleção terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos. O Omã se despediu da competição com um ponto, conquistado no empate diante de El Salvador.

Na próxima fase, o Brasil enfrentará Espanha ou Taiti, que lutam pela segunda vaga do Grupo C. A partida das quartas de final está marcada para esta quinta-feira, às 13h30 (de Brasília).