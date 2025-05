Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Dudu, ex-Cruzeiro

O anúncio foi feito com provocação ao arquirrival Cruzeiro. O Galo fez uma montagem de Dudu com a comemoração que o atacante fez, quando ainda defendia o Palmeiras, após anotar o gol que selou o rebaixamento da Raposa em 2019.

A contratação vem após saída polêmica do jogador no Cruzeiro. Contratado no começo do ano, Dudu não gostou de ficar no banco em seus últimos jogos pela Raposa e demonstrou publicamente. Dono da SAF do clube, Pedro Lourenço agitou ainda mais os bastidores após gesticular dizendo que o jogador deixaria o clube em jogo contra o Vasco.

Dudu não estava nos planos do técnico Leonardo Jardim. O jogador e o Cruzeiro chegaram a um acordo para que ele encerrasse o contrato imediatamente — ele não receberá 100% da multa prevista na quebra do vínculo.

O atacante reencontra o técnico Cuca e outros ex-companheiros de Palmeiras. O jogador viveu parte do seu auge sob o comando no Alviverde Paulista e também levantou taças atuando ao lado de Rony e Gabriel Menino, por exemplo.