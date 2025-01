Entenda os planos de Abel Ferreira para Allan, jovem recém-promovido pelo Palmeiras

"Tenho sorte por ter capitães que me ajudam nesta integração, eles ajudam muito esses garotos a se sentirem à vontade. Quando é preciso dão uma dura ou outra, como o Rocha chamou atenção do Estêvão hoje. Tem que ser assim, os amigos não são só os que dizem as coisas que você quer ouvir. Os amigos são aqueles que te dizem as coisas que muitas vezes você não quer, mas tem que ouvir. É isso que eu espero dos meus capitães, que cobrem de forma respeitosa todos os atletas. Essa mistura entre juventude e experiência tem nos dado frutos, é isso o que vamos continuar a fazer", finalizou.

Com o triunfo no clássico, o Alviverde subiu para a liderança do Grupo D, com sete pontos, um a mais que o São Bernardo, vice-colocado. Ponte Preta, com cinco, e Velo Clube, com zero, estão no terceiro e quarto lugar da chave, respectivamente.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Novorizontino, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Arena Barueri a partir das 20h30 (de Brasília).