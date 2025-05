Quem é o 'Taffarel' que tenta ajudar Neymar a se recuperar de nova lesão

Luiz Alberto Rosan tem 69 anos e é uma referência na fisioterapia. Ele teve outras passagens no Santos e esteve na seleção brasileira pentacampeã em 2002.

O Santos pediu para o departamento médico do clube assumir o comando do tratamento, e Rosan é quem mais lida com Neymar no dia a dia. Antes, eram os profissionais do estafe de Neymar que coordenavam a recuperação.

Neymar tem se dedicado mais no dia a dia, trabalha em dois períodos e evita treinamentos fora do CT Rei Pelé. Anteriormente, ele fazia períodos de tratamento na sua casa em Santos ou na mansão em Mangaratiba.

Quem convive com Neymar afirma que ele "nunca treinou tanto". Mesmo assim, não há prazo definido para a volta. A previsão é entre o fim de maio e o começo de junho.