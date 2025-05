Vasco demite segurança que agrediu torcedor em Brasília

Pedrinho, presidente do Vasco, também falou sobre o tema. "Assim que tomei conhecimento do episódio, as providências administrativas cabíveis foram tomadas com a seriedade que o caso exige. A violência não faz parte da minha formação nem dos meus valores. Qualquer protesto, crítica ou manifestação, por mais dura que seja, é parte do processo democrático, desde que feita dentro dos limites do respeito", disse.

Segurança foi pivô de briga com Athletico-PR e acabou punido pelo STJD

Jogadores do Athletico se envolveram em confusão com o segurança Betinho, do Vasco, após jogo entre as equipes Imagem: Reprodução/X

Esta não foi a primeira vez que Betinho se envolveu em uma confusão como funcionário do Vasco. No dia 26 de agosto, o segurança trocou socos com jogadores do Athletico-PR após um jogo entre as equipes em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Betinho acabou sendo punido posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele foi suspenso por 30 dias e o clube recebeu uma multa de R$ 10 mil.