Por que reforço do Palmeiras não foi utilizado por técnico no Bragantino

O Palmeiras encaminhou a contratação de Emiliano Martínez. O volante uruguaio vai ser comprado do Midtjylland, da Dinamarca, e teve uma passagem quase que relâmpago no Red Bull Bragantino, onde foi pouquíssimo aproveitado.

Mas, afinal, por que um atleta que não conseguiu vingar na equipe do interior paulista virou a aposta palmeirense para o setor? A coluna foi conversar com quem trabalhou com ele em Bragança e ouviu que o atleta não teve mais tempo de jogo por não ter caído no gosto de Maurício Barbieri, técnico da época.

Entre quem trabalhou no clube naquela época, há quem diga que, como foi contratado sem a indicação do técnico, o jogador acabou sendo deixado de lado e perdeu o ânimo. "Ele foi deixado de lado por muita gente pior do que ele e acabou competindo menos do que devia", disse uma fonte à coluna.