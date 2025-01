Red Bull Bragantino apresenta o volante Gabriel, ex-Internacional e Corinthians

Formado no Paulínia, ele também passou pelo Botafogo, onde se profissionalizou. Nas temporadas 2015 e 2016 defendeu o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Em seguida, durante cinco temporadas, vestiu a camisa do Corinthians, sendo campeão do Brasileirão de 2017 e tricampeão paulista.

Além de Gabriel, o Bragantino também contratou o zagueiro uruguaio Guzmán Rodríguez, os atacantes Fernando, Isidro Pitta e Lucas Barbosa, além de renovar o empréstimo do zagueiro Douglas Mendes. O Bragantino estreia no Paulistão nesta quinta-feira, recebendo o Corinthians no estádio Nabi Abi Chedid, a partir das 19h30.