Raicca prepara volta ao palco de título mundial: 'Mudou bastante coisa'

De lá para cá, mudou bastante coisa. Você saber que você é campeã mundial, que é a melhor do mundo... Fiquei muito feliz ao pensar que todo o esforço que eu fiz e o que me levou até aquele lugar.

"Eu tinha imaginado [que poderia ser campeã mundial], mas não sabia que estava tão perto de acontecer. E nem sabia se iria acontecer. Eu tinha consciência que poderia, um dia, ser campeã, mas quando acontece.... Eu não estava esperando", admite.

Raicca Ventura Imagem: Diego Marcel / BB

Ao lembrar o título conquistado, Raicca citou que ficou "impressionada" por ter conseguido "acertar tudo na volta mais difícil". A atleta cita o trabalho fora das pistas para que possa manter a concentração nos momentos necessários das provas.

"O que passo com a minha psicóloga me ajuda muito nesses momentos, nessas horas em que estou andando de skate, para entender minha mente. Ajuda muito para, na hora que estou na pista, pensar nas coisas certinhas, no que vou fazer, e não desfocar. Eu só penso no que está acontecendo no momento, em cada manobra", conta.

A jovem começou cedo no skate e faz parte de uma geração que cresceu sob os holofotes das grandes competições, mas não se incomoda.