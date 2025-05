Léo Pereira cometeu pênalti nas duas derrotas do Flamengo no ano

O Flamengo acumulou sua segunda derrota na temporada, desta vez por 2 a 1 para o Cruzeiro. E o ponto de coincidência nestes dois jogos foi que em ambos o zagueiro Léo Pereira cometeu pênalti.

O que aconteceu

A primeira derrota foi contra o Central Córdoba, da Argentina, em pleno Maracanã, pela Libertadores. Na ocasião, o jogo estava em 0 a 0 quando Florentín invadiu a área, a bola pipocou e Léo Pereira colocou a mão nela, atitude que foi interpretada como intencional pela arbitragem e que gerou críticas dos torcedores ao zagueiro. Na cobrança, Heredia converteu.

Ontem o jogo caminhava para o empate por 1 a 1 até os 48 minutos do segundo tempo, quando houve o lance derradeiro. Eduardo, do Cruzeiro, recebeu uma bola dentro da área e Léo Pereira o calçou, sofrendo pênalti. Com requintes de crueldade, quem partiu para a cobrança foi Gabigol, ex-jogador do Flamengo e ídolo do clube. Ele teve o chute defendido pelo goleiro Rossi, mas pegou o rebote e fez o 2 a 1 para o time da casa.