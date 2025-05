Flu vira pesadelo de técnicos e 'demite' terceiro adversário após vitória

A última foi o português Pepa. Ele foi demitido do Sport após a derrota de virada por 2 a 1, no Maracanã, no último sábado, que manteve o time pernambucano na lanterna do Brasileiro.

Fluminense também demitiu o seu

O próprio Fluminense também já demitiu seu treinador. Mano Menezes caiu logo na primeira rodada, após a derrota para o Fortaleza por 2 a 0, no Castelão (CE).

O treinador gaúcho, inclusive, já está empregado. Ele acertou seu retorno ao Grêmio e estreou ontem com vitória sobre o Santos, por 1 a 0, na Arena do Grêmio.

O Tricolor carioca agora é treinado por um velho conhecido: Renato Gaúcho, que tem um bom início e fez questão de se vangloriar após a vitória de virada sobre o Sport.